La faim justifie-t-elle l'incivilité?

C’est la cohue à Longueuil... Le commerce Liquidation Marie est victime de son succès, transformant un simple achat de fraises en véritable champ de bataille: insultes, stationnements illégaux et doigts d’honneur sont au rendez-vous.

Mais qu’arrive-t-il à notre civisme?

Accompagnée de la psychologue Rose-Marie Charest, Marie-Eve Tremblay décortique ce phénomène du «chacun pour soi».

Écoutez Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi matin à Radio textos.