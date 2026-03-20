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Société
La faim justifie-t-elle l'incivilité?

Cohue autour d'une épicerie au rabais: l'analyse d'une psychologue

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 20 mars 2026 10:26

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Cohue autour d'une épicerie au rabais: l'analyse d'une psychologue
Radio textos / Cogeco Média

C’est la cohue à Longueuil... Le commerce Liquidation Marie est victime de son succès, transformant un simple achat de fraises en véritable champ de bataille: insultes, stationnements illégaux et doigts d’honneur sont au rendez-vous.

Mais qu’arrive-t-il à notre civisme? 

Accompagnée de la psychologue Rose-Marie Charest, Marie-Eve Tremblay décortique ce phénomène du «chacun pour soi». 

Écoutez Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi matin à Radio textos

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