 Aller au contenu
Société
Des trous laissés béants dans la chaussée

Nids-de-poule: pourquoi des contrats de colmatage ont été annulés

par 98.5

0:00
8:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 08:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Nids-de-poule: pourquoi des contrats de colmatage ont été annulés
Montréal: des nids-de-poule laissés béants à cause de contrats problématiques. / Petra Richli/ Adobe Stock

Dans son rapport annuel 2025, le Bureau de l'inspecteur général (BIG) révèle des irrégularités majeures dans l'octroi des contrats de colmatage des nids-de-poule à Montréal.

François Lanthier explique que les spécifications techniques rédigées par les fonctionnaires étaient si précises qu'elles favorisaient indirectement un seul soumissionnaire détenant la machine «Python 5000». 

Cette situation a forcé l'annulation de deux appels d'offres successifs en 2025, expliquant pourquoi de nombreux trous sont restés sans réparation cet automne.

L'inspecteur général appelle à une plus grande minutie pour favoriser la concurrence et obtenir de meilleurs prix pour les contribuables.

Écoutez François Lanthier, inspecteur général de la Ville de Montréal, expliquer le tout, mardi matin au micro de Patrick Lagacé. 

Vous aimerez aussi

Collision à LaGuardia: l'ombre d'une erreur fatale du contrôle aérien
Lagacé le matin
Collision à LaGuardia: l'ombre d'une erreur fatale du contrôle aérien
0:00
15:52
Spécial «À pieds» | L'énigme du mardi 24 mars
Lagacé le matin
Spécial «À pieds» | L'énigme du mardi 24 mars
0:00
1:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Réformer la loi P38: «Ça ne suffira pas, c'est juste le début» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Hospitalisation forcée et problèmes psychologiques
Réformer la loi P38: «Ça ne suffira pas, c'est juste le début» -Luc Ferrandez
CAQ: «Depuis leur élection, ils ont une sorte de haine contre l’environnement»
Rattrapage
Le fléau des systèmes antipollution contournés
CAQ: «Depuis leur élection, ils ont une sorte de haine contre l’environnement»
Jeffrey Epstein vivant en Floride? La vidéo de son sosie qui enflamme le Web
Rattrapage
Théorie du complot
Jeffrey Epstein vivant en Floride? La vidéo de son sosie qui enflamme le Web
Céline Dion: un retour magistral à Paris se précise
Rattrapage
Musique
Céline Dion: un retour magistral à Paris se précise
Collision à LaGuardia: l'ombre d'une erreur fatale du contrôle aérien
Rattrapage
Drame d'Air Canada
Collision à LaGuardia: l'ombre d'une erreur fatale du contrôle aérien
Réformer P38 et hospitalisation forcée: «C'est nécessaire»
Rattrapage
S'inspirer de l'Ontario
Réformer P38 et hospitalisation forcée: «C'est nécessaire»
Droit de vote des itinérants: Jean-Marie Lapointe fustige le «non» du PQ
Rattrapage
Un projet pilote pour les itinérants tombe à l'eau
Droit de vote des itinérants: Jean-Marie Lapointe fustige le «non» du PQ
Clause dérogatoire et Loi 21: une décision cruciale la Cour suprême
Rattrapage
Laïcité et neutralité de l'État
Clause dérogatoire et Loi 21: une décision cruciale la Cour suprême
Tragédie à l'aéroport LaGuardia: le facteur humain sous la loupe
Rattrapage
New York
Tragédie à l'aéroport LaGuardia: le facteur humain sous la loupe
Nouveauté chez Desjardins: la fin du solde en temps réel sème la colère
Rattrapage
Une pétition virale exige un retour en arrière
Nouveauté chez Desjardins: la fin du solde en temps réel sème la colère
Maïté Blanchette Vézina avec Éric Duhaime: «Il n'aurait pas pu rêver mieux»
Rattrapage
Elle se joint au Parti conservateur du Québec
Maïté Blanchette Vézina avec Éric Duhaime: «Il n'aurait pas pu rêver mieux»
Un ex-joueur des Canadiens s’achète des parts des Hurricanes
Rattrapage
L’incroyable parcours de Bobby Farnham
Un ex-joueur des Canadiens s’achète des parts des Hurricanes
Mike chez Rona: le retour du phénomène publicitaire pour la saison des rénos
Rattrapage
Sur l'air de la Macarena
Mike chez Rona: le retour du phénomène publicitaire pour la saison des rénos
Spécial «À pieds» | L'énigme du mardi 24 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «À pieds» | L'énigme du mardi 24 mars