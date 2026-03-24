Des trous laissés béants dans la chaussée

Dans son rapport annuel 2025, le Bureau de l'inspecteur général (BIG) révèle des irrégularités majeures dans l'octroi des contrats de colmatage des nids-de-poule à Montréal.

François Lanthier explique que les spécifications techniques rédigées par les fonctionnaires étaient si précises qu'elles favorisaient indirectement un seul soumissionnaire détenant la machine «Python 5000».

Cette situation a forcé l'annulation de deux appels d'offres successifs en 2025, expliquant pourquoi de nombreux trous sont restés sans réparation cet automne.

L'inspecteur général appelle à une plus grande minutie pour favoriser la concurrence et obtenir de meilleurs prix pour les contribuables.

Écoutez François Lanthier, inspecteur général de la Ville de Montréal, expliquer le tout, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.