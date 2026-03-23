Maïté Blanchette Vézina au PCQ

La députée Maïté Blanchette Vézina, ex-ministre caquiste et députée de Rimouski, va passer au Parti conservateur du Québec, mardi, ont confirmé TVA et LCN.

Le chef du parti, Éric Duhaime, a une annonce prévue à ce sujet l’Assemblée nationale à 11h15.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

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