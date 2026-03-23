Maïté Blanchette Vézina au PCQ

La députée Maïté Blanchette Vézina, ex-ministre caquiste et députée de Rimouski, va passer au Parti conservateur du Québec, mardi, ont confirmé TVA et LCN.
Le chef du parti, Éric Duhaime, a une annonce prévue à ce sujet l’Assemblée nationale à 11h15.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets abordés
- Éric Duhaime va avoir plus de visibilité comme chef de parti;
- Les transfuges n'ont pas une longue vie sur le plan politique;
- On examine le débat entre Bernard Drainville et Christine Fréchette pour la course à la chefferie de la CAQ;
- Drainville a poussé Fréchette dans les câbles à plusieurs reprises;
- Fréchette est vue comme première ministrable et c'est elle qui a eu la phrase-choc du débat.