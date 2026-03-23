Le premier débat officiel entre Bernard Drainville et Christine Fréchette, tenu samedi à Québec, a donné lieu à des échanges vifs et des attaques personnelles, marquant une étape importante dans la course à la succession de François Legault.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, si Bernard Drainville était attendu de pied ferme, c’est Christine Frechette qui a réussi à excéder les attentes en se montrant capable de passer à l’offensive, notamment sur le dossier épineux du troisième lien.

L'affrontement a atteint son paroxysme lorsque Mme Frechette a critiqué le tracé proposé par M. Drainville pour le troisième lien, l'accusant de privilégier ses propres intérêts.

De son côté, Bernard Drainville a tenté de dépeindre son adversaire comme la «candidate montréalaise», déconnectée des réalités régionales, particulièrement sur la question de l’exploitation du gaz de schiste.

Il explique aussi que Christine Frechette a commis une maladresse en laissant entendre sa préférence pour Mark Carney plutôt que Pierre Poilievre lors d'un questionnaire.