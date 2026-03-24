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Sports
L’incroyable parcours de Bobby Farnham

Un ex-joueur des Canadiens s’achète des parts des Hurricanes

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un ex-joueur des Canadiens s’achète des parts des Hurricanes
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens entament une semaine cruciale pour leur qualification en séries, avec un match contre les Hurricanes de la Caroline à domicile, mardi soir. 

Au-delà de l'enjeu sportif, Jean-Michel Bourque souligne une nouvelle fascinante: l'arrivée de nouveaux investisseurs chez les Hurricanes, dont l'ancien joueur du Tricolore, Bobby Farnham.

Ce dernier, reconnu pour son style de jeu robuste et ses 67 matchs dans la LNH, est issu d'une famille fortunée propriétaire de supermarchés.

Malgré ses moyens financiers, Farnham a choisi de «rouler sa bosse» dans les circuits mineurs pour réaliser son rêve.

Écoutez le tour du chapeau du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin. 

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