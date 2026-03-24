Elle se joint au Parti conservateur du Québec

Maïté Blanchette Vézina se joindra au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime.
Elle avait quitté le caucus de la CAQ en septembre pour siéger à titre d'indépendante.
La députée de Rimouski avait participé au congrès du parti d'Éric Duhaime en janvier.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter cette bonne prise pour les conservateurs du Québec.
«Pour Éric Duhaime, c'est une excellente nouvelle. Il n'aurait pas pu rêver mieux parce que Mme Blanchette Vézina coche beaucoup de cases. C'est une femme, elle est jeune, mère de famille, vient d'une région. Elle a de l'expérience aux municipales, de l'expérience au gouvernement. Elle a été ministre...»
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