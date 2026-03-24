Elle se joint au Parti conservateur du Québec

Maïté Blanchette Vézina se joindra au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime.

Elle avait quitté le caucus de la CAQ en septembre pour siéger à titre d'indépendante.

La députée de Rimouski avait participé au congrès du parti d'Éric Duhaime en janvier.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter cette bonne prise pour les conservateurs du Québec.