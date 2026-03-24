Un projet pilote pour les itinérants tombe à l'eau

Le comédien et défenseur des personnes itinérantes, Jean-Marie Lapointe, ne décolère pas après le blocage d'un projet pilote d'Élections Québec par le Parti québécois.

Ce projet visait à faciliter l'exercice du droit de vote des personnes sans adresse fixe via des organismes communautaires.

Malgré un consensus initial des autres partis, le PQ a exprimé des doutes sur la validation de l'identité des électeurs.

Pour Jean-Marie Lapointe, ce refus est une occasion manquée de reconnaître la pleine citoyenneté des itinérants, soulignant que plusieurs possèdent déjà des papiers d'identité et utilisent des adresses postales officielles dans des refuges.

Écoutez Jean-Marie Lapointe, comédien et animateur, donner son avis à ce sujet, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.