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Politique provinciale
Un projet pilote pour les itinérants tombe à l'eau

Droit de vote des itinérants: Jean-Marie Lapointe fustige le «non» du PQ

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Droit de vote des itinérants: Jean-Marie Lapointe fustige le «non» du PQ
Jean-Marie Lapointe ne décolère pas après le blocage d'un projet pilote d'Élections Québec par le PQ. / alfa27 / Adobe Stock

Le comédien et défenseur des personnes itinérantes, Jean-Marie Lapointe, ne décolère pas après le blocage d'un projet pilote d'Élections Québec par le Parti québécois.

Ce projet visait à faciliter l'exercice du droit de vote des personnes sans adresse fixe via des organismes communautaires.

Malgré un consensus initial des autres partis, le PQ a exprimé des doutes sur la validation de l'identité des électeurs.

Pour Jean-Marie Lapointe, ce refus est une occasion manquée de reconnaître la pleine citoyenneté des itinérants, soulignant que plusieurs possèdent déjà des papiers d'identité et utilisent des adresses postales officielles dans des refuges.

Écoutez Jean-Marie Lapointe, comédien et animateur, donner son avis à ce sujet, mardi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Ça envoie une fois de plus [le message] que la personne en situation d'itinérance n'a pas les mêmes services, n'a pas les mêmes droits. Donc on les considère comme des sous-humains.»

Jean-Marie Lapointe

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