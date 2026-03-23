Lacunes de base

Des professeurs de français au cégep s'inquiètent de la qualité du français de leurs étudiants, beaucoup d'entre eux arrivant avec de graves lacunes dans des notions de base, comme la conjugaison et les accords.

Ces erreurs entraînent souvent la pénalité maximale de 30 points sur les dissertations.

Écoutez à ce sujet Raphaël Desroches, professeur de français au Cégep de Joliette, au micro de Philippe Cantin.

Le professeur Desroches évoque aussi l'évolution des fautes.