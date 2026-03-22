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Société
Revue de presse

Conflit au Moyen-Orient : le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser 2$

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 07:35

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Conflit au Moyen-Orient : le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser 2$
Caroline Bertrand / sorapop / Adobe Stock

Le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser le seuil du 2$ en raison du conflit qui perdure au Moyen-Orient.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand donner les détails sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

Aussi dans ce segment : 

  • La Presse: la hausse du prix de l'essence relativisé par rapport à 2008
  • Débat à la chefferie de la CAQ : Drainville et Fréchette s'opposent sur le 3e lien
  • India Today Magazine: en Inde des agriculteurs se déguisent en ours pour éloigner les singes.

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