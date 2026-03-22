Revue de presse

Le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser le seuil du 2$ en raison du conflit qui perdure au Moyen-Orient.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand donner les détails sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
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