Une possible saison de 50 buts pour Cole Caufield

L'attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield a inscrit un tour du chapeau et marqué ses 41e, 42e et 43e buts de la saison samedi soir, contre les Islanders de New York.
Il pourrait donc réussir une saison de 50 buts avec 13 matchs à disputer.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter lundi, au micro de Meeker Guerrier.
«Il abat les barrières les unes après les autres et ça va peut-être le conduire vers une saison de 50 buts. Mais ce n'est pas un gars qui fait des sacrifices pour mettre son nom sur la feuille de pointage. Il a fabriqué deux autres buts pour l'équipe, samedi. Alors, dans les yeux de Nick Suzuki, son coéquipier de toujours, et ceux de son coach, la valeur de Cole Caufield est bien plus grande que les possibles 50 buts.»