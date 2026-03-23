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Hockey
Une possible saison de 50 buts pour Cole Caufield

«Il abat les barrières les unes après les autres» -Martin McGuire

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 mars 2026 17:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire
«Il abat les barrières les unes après les autres» -Martin McGuire
Le joueur des Canadiens de Montréal Cole Caufield, a fait un tour du chapeau et marqué son 43e but de la saison samedi soir, lors d'un match contre les Islanders. / Robert F. Bukaty / The Associated Press

L'attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield a inscrit un tour du chapeau et marqué ses 41e, 42e et 43e buts de la saison samedi soir, contre les Islanders de New York.

Il pourrait donc réussir une saison de 50 buts avec 13 matchs à disputer.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter lundi, au micro de Meeker Guerrier. 

«Il abat les barrières les unes après les autres et ça va peut-être le conduire vers une saison de 50 buts. Mais ce n'est pas un gars qui fait des sacrifices pour mettre son nom sur la feuille de pointage. Il a fabriqué deux autres buts pour l'équipe, samedi. Alors, dans les yeux de Nick Suzuki, son coéquipier de toujours, et ceux de son coach, la valeur de Cole Caufield est bien plus grande que les possibles 50 buts.»

Martin McGuire

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