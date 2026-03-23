Une possible saison de 50 buts pour Cole Caufield

L'attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield a inscrit un tour du chapeau et marqué ses 41e, 42e et 43e buts de la saison samedi soir, contre les Islanders de New York.

Il pourrait donc réussir une saison de 50 buts avec 13 matchs à disputer.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter lundi, au micro de Meeker Guerrier.