Produire local

Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada, a annoncé un investissement entièrement privé de 250 millions de dollars pour moderniser l'usine de Mont-Royal.

Cette installation, considérée comme la plus complexe du groupe au monde avec ses 41 lignes de production, fabrique plus de 600 produits (ketchup, beurre d'arachide, fromage à la crème, etc.).

L'objectif est d'accroître la capacité de production de 5 à 10 % pour répondre à la demande croissante des Canadiens et réduire les importations saisonnières en provenance des États-Unis.

Cet investissement sécurise les 1 000 emplois actuels et ouvre la porte à de nouveaux recrutements, notamment d'ingénieurs.

Écoutez Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada, donner les détails, vendredi, à La commission.