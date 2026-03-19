Pourquoi ça coûte si cher?

Rénover une cuisine pour moins de 25 000 $ est «mission impossible», selon le directeur principal des services techniques et de la qualification à l'APCHQ, Marco Lasalle.

L'importance des coûts est principalement attribuable à la main-d’œuvre, aux armoires et aux matériaux.

Il existe toutefois des solutions pour s'assurer que cet investissement majeur demeure judicieux.

Écoutez à ce sujet le directeur principal des services techniques et de la qualification à l'APCHQ, Marco Lasalle, à La commission.