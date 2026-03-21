«La plateforme AccèsD, j'en reviens pas qu'ils aient changé l'affichage du solde de la carte de crédit. Dorénavant, c'est uniquement les transactions qui ont été facturées qui apparaissent sur le solde. Avant, c'était les transactions autorisées, non facturées, les paiements en cours de traitement. Et là, ça peut prendre jusqu'à 24 h avant que ces transactions-là apparaissent sur le solde. Mais là, si on se fait frauder, ça veut dire ça va prendre 24 h avant de s'en rendre compte.»