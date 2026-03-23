Une grève historique impliquant plus de 1 600 organismes à travers le Québec doit durer 11 jours. Le mouvement «Le communautaire à boutte» lance des moyens de pression, incluant des grèves et des manifestations, à partir de lundi.

Écoutez à ce sujet Caroline Chartier, co-porte-parole du mouvement «Le communautaire à boutte» et directrice adjointe du Centre Roland-Bertrand, au micro de Philippe Cantin.

Les revendications incluent un financement prévisible, de meilleurs salaires et une reconnaissance du rôle essentiel du réseau communautaire, particulièrement auprès des populations vulnérables.