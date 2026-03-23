Conflit en Iran

Le président américain est revenu sur l'ultimatum qu'il avait livré à l'Iran vendredi soir, de frapper les infrastructures électriques iraniennes si le détroit d’Ormuz n'était pas réouvert.
Donald Trump lève sa menace pour cinq jours, estimant que les «négociations» avec l'Iran vont bon train, ce que l'Iran dément.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- DonaldTrump sursoit sa menace envers les infrastructures électriques de l'Iran;
- L’Iran avait menacé les installations pétrolières du golfe Persique;
- Des négociations indirectes seraient toutefois en cours, malgré le refus officiel de dialogue du Parlement iranien;
- La paralysie gouvernementale américaine entraîne le déploiement d’agents de l'ICEdans les aéroports, aggravant les retards de sécurité.