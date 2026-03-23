Conflit en Iran

Le président américain est revenu sur l'ultimatum qu'il avait livré à l'Iran vendredi soir, de frapper les infrastructures électriques iraniennes si le détroit d’Ormuz n'était pas réouvert.

Donald Trump lève sa menace pour cinq jours, estimant que les «négociations» avec l'Iran vont bon train, ce que l'Iran dément.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.

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