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Politique internationale
Conflit en Iran

Donald Trump dit que les négociations avancent, l'Iran nie

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 mars 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Donald Trump dit que les négociations avancent, l'Iran nie
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain est revenu sur l'ultimatum qu'il avait livré à l'Iran vendredi soir, de frapper les infrastructures électriques iraniennes si le détroit d’Ormuz n'était pas réouvert.

Donald Trump lève sa menace pour cinq jours, estimant que les «négociations» avec l'Iran vont bon train, ce que l'Iran dément.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • DonaldTrump sursoit sa menace envers les infrastructures électriques de l'Iran;
  • L’Iran avait menacé les installations pétrolières du golfe Persique;
  • Des négociations indirectes seraient toutefois en cours, malgré le refus officiel de dialogue du Parlement iranien;
  • La paralysie gouvernementale américaine entraîne le déploiement d’agents de l'ICEdans les aéroports, aggravant les retards de sécurité.

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