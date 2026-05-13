Trop long pour rencontrer un spécialiste

L'animatrice Nathalie Normandeau relate l'anecdote invraisemblable d'un auditeur, Dominique, illustrant les défaillances du système de santé québécois.

En 2026, l'hôpital de Verdun a contacté ce père pour lui offrir un rendez-vous avec un allergologue pour sa fille.

Le problème réside dans le délai: la demande initiale datait de 2016.

L'enfant, qui avait 4 ans lors de l'inscription, est maintenant une adolescente de 14 ans.

Luc Ferrandez dénonce avec ironie ce manque de suivi, comparant la gestion des listes d'attente à une «bouteille à la mer» sans date de péremption.

Écoutez la discussion à La commission à ce sujet, mercredi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.