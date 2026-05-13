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Enveloppe fédérale pour la Défense

Marc Parent nommé émissaire spéciale du gouvernement

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Entendu dans

La commission

le 13 mai 2026 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Marc Parent nommé émissaire spéciale du gouvernement
Marc Parent / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec se dote d'un émissaire spécial afin d'obtenir sa just part de l'enveloppe de 500 milliards annoncé dans le cadre de la stratégie industrielle en matière de défense du gouvernement fédéral.

C'est l'ex-grand patron de CAE, Marc Parent, qui aura pour mandat de promouvoir les intérêts des 430 entreprises québécoises qui font partie du secteur de la défense. Ce dernier possède 41 ans d'expérience dans ce milieu.

Écoutez Marc Parent, ex-grand patron de CAE et émissaire spécial du gouvernement du Québec pour le marché de la défense, discuter de son nouveau rôle, mercredi, à La commission.

«La première chose, ça va être d'ouvrir des portes. J'ai travaillé 41 ans dans le secteur de l'aviation et de la défense, au Québec, au Canada et aux États-Unis. Je connais personnellement les PDG et les grands donneurs d'ordres, littéralement partout à travers la planète. Je peux organiser des rencontres qui vraiment prendraient des mois à réaliser. Je vais tirer parti de ce réseau là pour transmettre le message que le Québec est prêt, puis il crée les conditions pour que les contrats et les partenariats s'ensuivent.»

Marc Parent

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