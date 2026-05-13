Enveloppe fédérale pour la Défense

Le gouvernement du Québec se dote d'un émissaire spécial afin d'obtenir sa just part de l'enveloppe de 500 milliards annoncé dans le cadre de la stratégie industrielle en matière de défense du gouvernement fédéral.

C'est l'ex-grand patron de CAE, Marc Parent, qui aura pour mandat de promouvoir les intérêts des 430 entreprises québécoises qui font partie du secteur de la défense. Ce dernier possède 41 ans d'expérience dans ce milieu.

Écoutez Marc Parent, ex-grand patron de CAE et émissaire spécial du gouvernement du Québec pour le marché de la défense, discuter de son nouveau rôle, mercredi, à La commission.