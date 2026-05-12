Certains puristes du français grincent des dents

«Faque», «neurodivergent», «banger», «fast fashion», «découvrabilité»: ce sont quelques-uns des nouveaux mots intégrés au dictionnaire La Robert.

La directrice de la rédaction du Robert, Géraldine Moinard, explique que ces mots, parfois des anglicismes, ont été sélectionnés par ce qu'on peut lire dans les médias.

Un travail de terrain est aussi réalisé par l'équipe du dictionnaire pour écouter les mots qu'emploient les citoyens dans leur vie de tous les jours, souligne-t-elle.

Écoutez Géraldine Moinard, lexicographe, directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert, expliquer les mots choisis, mardi après-midi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.