Lutte contre la violence conjugale

Le gouvernement du Québec a confirmé le dépôt du projet de loi 4 qui permettra aux femmes d'avoir accès aux antécédents judiciaires de leur conjoint.

La loi 4 s'inspire de la «loi de Clare» qui existe déjà au Royaume-Uni.

Les ressources pour les femmes victimes de violence conjugale seront impliquées dans cette initiative.

Écoutez la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, expliquer le projet de loi 4, mercredi, à La commission.