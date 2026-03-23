Besoins criants en matière d'infrastructures

Luc Ferrandez ne mâche pas ses mots: le système actuel de la construction au Québec est inefficace et ne permet pas de répondre aux besoins criants de la province en matière d'infrastructures.

Alors que le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, propose d'aller plus loin que la réforme entamée par Jean Boulet en 2024, le chroniqueur estime que les structures rigides actuelles nuisent à la productivité et à la qualité des travaux.

Il cite en exemple la difficulté de trouver des entrepreneurs pour de petits contrats de maintenance municipaux en raison du cloisonnement des métiers, ou encore l'inefficacité flagrante de certains chantiers routiers et de trottoirs qui se dégradent après seulement quelques années.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, la protection des employés ne devrait pas passer par des normes salariales rigides, mais par la compétence.

Il soutient qu'un bon travailleur sera toujours bien rémunéré et respecté par son employeur en raison de la rareté de la main-d'œuvre qualifiée, rendant certaines protections syndicales moins pertinentes dans le contexte actuel.