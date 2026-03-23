Efficacité contre irritants

Frédéric Labelle revient sur la controverse entourant le déclenchement nocturne d’une alerte Amber.

Si le dénouement positif de l’événement est salué, le caractère agressif de la sonnerie suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux.

Certains internautes comparent même ce son aux systèmes antimissiles israéliens.

Malgré les plaintes, les statistiques sont sans équivoque: depuis 2021, les 49 alertes déclenchées au Canada ont permis de retrouver 61 enfants, affichant un taux de réussite de 100%.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Frédéric Labelle, aborder le tout lundi, à Lagacé le matin.