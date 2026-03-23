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Hockey
Avec 13 matchs restants au calendrier

Une semaine cruciale pour les Canadiens de Montréal

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Une semaine cruciale pour les Canadiens de Montréal
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Alors que la saison régulière tire à sa fin, les Canadiens de Montréal entament une semaine cruciale avec 13 matchs restants au calendrier.

Le Tricolore devra composer avec un horaire chargé, incluant trois séquences de deux matchs en deux soirs, tout en affrontant les Hurricanes de la Caroline, les Blue Jackets de Columbus et les Predators de Nashville; des adversaires actuellement positionnés dans le portrait des séries éliminatoires.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • LPHF: la Charge d'Ottawa l'emporte 2 à 1 en prolongation contre la Victoire de Montréal;
  • MLS: une défaite amère de 4 à 3 pour le CF Montréal face au FC Cincinnati;
  • March Madness: fin de parcours pour le Québécois Olivier Rioux et les Gators de la Floride.

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