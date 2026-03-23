Alors que la saison régulière tire à sa fin, les Canadiens de Montréal entament une semaine cruciale avec 13 matchs restants au calendrier.

Le Tricolore devra composer avec un horaire chargé, incluant trois séquences de deux matchs en deux soirs, tout en affrontant les Hurricanes de la Caroline, les Blue Jackets de Columbus et les Predators de Nashville; des adversaires actuellement positionnés dans le portrait des séries éliminatoires.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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