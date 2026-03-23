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Justice et faits divers
Prix de l'essence

Justice expéditive: une opératrice de dépanneur traque son voleur d'essence

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 08:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Justice expéditive: une opératrice de dépanneur traque son voleur d'essence
Il y a une recrudescence des vols d’essence, exacerbée par le prix élevé de 2 $ le litre. / .shock/ Adobe Stock

Face à la recrudescence des vols d'essence liée à la hausse des prix à la pompe, Jo-Annie Le Roy Audy, opératrice du dépanneur Beau-soir à Breakeyville, a décidé de prendre les choses en main.

Après qu'un client se soit enfui sans payer une facture de 103$ de carburant super jeudi dernier, elle a lancé un appel à la population plutôt que de s'en remettre uniquement à la police.

Grâce à la mobilisation citoyenne et à des détails précis sur le véhicule du suspect, elle a pu retracer l'individu.

L'histoire s'est exceptionnellement bien terminée... 

Écoutez le témoignage de Jo-Annie Le Roy Audy, l'opératrice du dépanneur Beau-soir à Breakeyville, lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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