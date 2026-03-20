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Politique provinciale
«Sabrer dans la bureaucratie»

Bernard Drainville veut un ministère de la Construction

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 20 mars 2026 13:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bernard Drainville veut un ministère de la Construction
Bernard Drainville, candidat dans la course à la chefferie de la CAQ / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

À la veille d'un débat crucial dans la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), Bernard Drainville propose de mettre sur pied un ministère de la Construction.

Ce nouveau «général» de l'industrie aurait pour mission de regrouper les organismes épars (CCQ, RBQ, CNESST) afin d'alléger les normes, d'augmenter la productivité et de tenir tête aux puissants lobbies syndicats. 

Écoutez Bernard Drainville, candidat dans la course à la chefferie de la CAQ, détailler sa proposition, vendredi midi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il prône également une utilisation accrue des partenariats avec le privé, où le constructeur serait responsable de l'entretien à long terme, garantissant ainsi une meilleure qualité initiale des bâtiments publics comme les écoles.

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