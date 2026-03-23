Les rumeurs s'intensifient autour d'un retour spectaculaire de Céline Dion sur scène.

Selon une chronique du journaliste Hugo Dumas, la diva québécoise pourrait remonter sur scène dès septembre et octobre prochains à Paris La Défense Arena.

Ce retour, qui comprendrait deux concerts par semaine, marquerait la fin d'une absence de six ans causée par ses problèmes de santé liés au syndrome de la personne raide.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que la fébrilité est palpable dans la Ville Lumière, alors que 250 affiches publicitaires arborant des titres de chansons emblématiques et l'écriture de la chanteuse sont apparues ce matin.

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, les indices s'accumulent et une confirmation est attendue dans les prochains jours.