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Musique
La fin d'une absence de six ans?

Un retour sur scène imminent à Paris pour Céline Dion?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 09:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Un retour sur scène imminent à Paris pour Céline Dion?
Un retour sur scène imminent à Paris pour Céline Dion? / Evan Agostini / Invision / The Associated Press

Les rumeurs s'intensifient autour d'un retour spectaculaire de Céline Dion sur scène.

Selon une chronique du journaliste Hugo Dumas, la diva québécoise pourrait remonter sur scène dès septembre et octobre prochains à Paris La Défense Arena.

Ce retour, qui comprendrait deux concerts par semaine, marquerait la fin d'une absence de six ans causée par ses problèmes de santé liés au syndrome de la personne raide.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que la fébrilité est palpable dans la Ville Lumière, alors que 250 affiches publicitaires arborant des titres de chansons emblématiques et l'écriture de la chanteuse sont apparues ce matin.

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, les indices s'accumulent et une confirmation est attendue dans les prochains jours.

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