«Il aidait tout le monde»

Le Québec pleure la perte d'un monument: Rodger Brulotte, la voix légendaire des Expos et du baseball, qui s'est éteint à l'âge de 79 ans.

Au-delà du micro, il était un personnage plus grand que nature, doté d'une générosité sans borne et d'un sens de l'humour unique.

Son grand complice de toujours, Michel Bergeron, est revenu avec émotion sur 64 ans d'amitié, partageant des souvenirs de leurs débuts à Laval en 1980 jusqu'à leurs célèbres joutes de golf.

Écoutez le témoignage de Michel Bergeron, ancien entraîneur-chef dans la LNH, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.