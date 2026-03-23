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Sports
«Il aidait tout le monde»

Michel Bergeron rend hommage à son complice Rodger Brulotte

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Michel Bergeron rend hommage à son complice Rodger Brulotte
Rodger Brulotte, en 2013 à Montréal. / Ryan Remiorz/ La Presse Canadienne

Le Québec pleure la perte d'un monument: Rodger Brulotte, la voix légendaire des Expos et du baseball, qui s'est éteint à l'âge de 79 ans.

Au-delà du micro, il était un personnage plus grand que nature, doté d'une générosité sans borne et d'un sens de l'humour unique.

Son grand complice de toujours, Michel Bergeron, est revenu avec émotion sur 64 ans d'amitié, partageant des souvenirs de leurs débuts à Laval en 1980 jusqu'à leurs célèbres joutes de golf. 

Écoutez le témoignage de Michel Bergeron, ancien entraîneur-chef dans la LNH, lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Il a aidé tellement de monde, tellement de personnes, indépendamment du statut de la personne. Quand Roger décidait de s'impliquer, il y allait à 110%.»

Michel Bergeron

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