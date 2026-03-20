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Politique provinciale
Menace de dérives autoritaires

Notre démocratie est-elle une maison fissurée?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 20 mars 2026 14:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Notre démocratie est-elle une maison fissurée?
La commission / Cogeco Média

Alors que l'indice de démocratie recule mondialement, le Québec et le Canada ne sont pas immunisés contre la vague d'autoritarisme qui secoue nos voisins du Sud.

Dans son essai La démocratie ne se défendra pas toute seule, le constitutionnaliste Louis-Philippe Lampron tire la sonnette d'alarme : les failles juridiques et les outils dont abuse Donald Trump existent bel et bien dans notre propre système. 

Écoutez-le analyser les menaces qui guettent nos institutions, vendredi midi, à La commission.

L'auteur souligne également le rôle déstabilisateur des géants du numérique. En confiant nos forums de débats à des algorithmes gérés par des multinationales, nous avons peut-être créé une capacité de chaos sans précédent.

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