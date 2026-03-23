On réclame 2,6 milliards au gouvernement

Le milieu communautaire québécois entame ce lundi une séquence de grève historique impliquant 1 600 organismes à travers la province.

Sous le slogan «Le communautaire est à boutte», les travailleurs dénoncent un sous-financement chronique qui mène à l'épuisement professionnel et à une dégradation des services essentiels, comme les popotes roulantes et l'accompagnement médical.

Alors que le mouvement réclame un rehaussement de 2,6 milliards de dollars, la ministre Chantal Rouleau défend le plan gouvernemental de 1,1 milliard sur cinq ans, tout en admettant que les besoins sont grandissants dans le contexte économique actuel.

Écoutez Mathieu Gelinas co-porte-parole du mouvement «Le communautaire à boutte» et DG du Centre d'action bénévole Trait d’union de Shawinigan.