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Société
Le pilote et le copilote ont perdu la vie

Collision tragique New York: «Le devant de l'avion a été littéralement arraché»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

Collision tragique New York: «Le devant de l'avion a été littéralement arraché»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé revient sur une collision tragique survenue à l'aéroport LaGuardia de New York, où un avion d'Air Canada Jazz a percuté un camion de pompiers lors de son atterrissage.

L'accident a coûté la vie au pilote et au copilote, tandis que des dizaines de passagers auraient été blessés.

On explique que le camion de pompiers intervenait initialement auprès d'un autre appareil en raison d'une odeur suspecte dans un cockpit.

Par ailleurs, la tension monte d'un cran au Moyen-Orient, alors que le président Donald Trump a lancé un ultimatum aux Iraniens pour sécuriser le détroit d'Ormuz, menaçant de s'attaquer à leurs installations électriques.

Cette instabilité provoque une onde de choc sur les marchés mondiaux, poussant le prix du baril de pétrole à plus de 113 $US et faisant bondir le prix de l'essence à près de 2,00$ le litre au Québec.

Autres sujets traités:

  • Grève dans le milieu communautaire;
  • Conjoints violents: les policiers municipaux demandent la création d'un registre public;
  • Vol inusité chez les pompiers de Montréal;
  • L'ancien Premier ministre français, Lionel Jospin, s'est éteint à l'âge de 88 ans.
  • Élections municipales en France;
  • Record de chaleur mondiale en 2025;
  • Loi 21 devant la Cour suprême;
  • Des enseignants de Cégep tirent la sonnette d'alarme sur les lacunes graves des étudiants en français;
  • Harcèlement sexuel répété à l'Agence des services frontaliers du Canada;
  • Gisèle Pelicot à Tout le monde en parle: son combat judiciaire contre ses 51 agresseurs;
  • Des spectacles de Céline Dion à Paris l'automne prochain?

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