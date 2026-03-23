Le pilote et le copilote ont perdu la vie

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé revient sur une collision tragique survenue à l'aéroport LaGuardia de New York, où un avion d'Air Canada Jazz a percuté un camion de pompiers lors de son atterrissage.
L'accident a coûté la vie au pilote et au copilote, tandis que des dizaines de passagers auraient été blessés.
On explique que le camion de pompiers intervenait initialement auprès d'un autre appareil en raison d'une odeur suspecte dans un cockpit.
Par ailleurs, la tension monte d'un cran au Moyen-Orient, alors que le président Donald Trump a lancé un ultimatum aux Iraniens pour sécuriser le détroit d'Ormuz, menaçant de s'attaquer à leurs installations électriques.
Cette instabilité provoque une onde de choc sur les marchés mondiaux, poussant le prix du baril de pétrole à plus de 113 $US et faisant bondir le prix de l'essence à près de 2,00$ le litre au Québec.
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