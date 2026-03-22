 Aller au contenu
Société
Ado décédé après avoir bu une boisson énergisante

«Il a consommé une seule canette et ça a interagi avec son médicament»

par 98.5

0:00
8:48

Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 08:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Il a consommé une seule canette et ça a interagi avec son médicament»
Le député de Saint-Henri–Sainte-Anne et leader parlementaire pour Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard a déposé mercredi, à l’Assemblée nationale, une pétition, demandant à interdire la vente de boissons énergisantes caféinées aux mineurs. / Mailcaroline / Adobe Stock

Le député de Saint-Henri–Sainte-Anne et leader parlementaire pour Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard a déposé mercredi, à l’Assemblée nationale, une pétition, demandant à interdire la vente de boissons énergisantes caféinées aux mineurs. 

Cette initiative fait suite au décès, en janvier 2024, d'un adolescent de 15 ans, qui a eu des complications cardiaques après avoir consommé ce type de produit alors qu'il prenait certains médicaments pour le TDAH.

Écoutez le débuté Guillaume Cliche-Rivard et David Miron, qui a perdu son fils Zachary, en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Zachary avait un TDAH, ce qui est presque commun chez les adolescents. La médication qui était reliée, c'était le Biphentin. Il a consommé une seule canette de boisson énergisante, c'est entré en interaction avec son médicament, puis ça a créé l'arrêt de son cœur. Sachant l'interaction des deux, on veut passer le message, puis que ces boissons ne soient pas en vente libre pour tout le monde.»

David Miron

Vous aimerez aussi

Conflit au Moyen-Orient : le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser 2$
Signé Lévesque
Conflit au Moyen-Orient : le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser 2$
0:00
5:48
«On a peur de déplaire, mais se tenir debout c'est tellement salvateur»
Signé Lévesque
«On a peur de déplaire, mais se tenir debout c'est tellement salvateur»
0:00
4:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Qu'est-ce que la «food prep»?
Rattrapage
Une méthode pour les gens occupés
Qu'est-ce que la «food prep»?
«C'était un match de série hier» -Jean-François Baril
Rattrapage
Victoire 7-3 face aux Islanders
«C'était un match de série hier» -Jean-François Baril
Quelques chansons pour accompagner l'arrivée du printemps
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques chansons pour accompagner l'arrivée du printemps
Perte de 80 milliards pour Meta: l'entreprise abandonne le métavers
Rattrapage
Réseaux sociaux
Perte de 80 milliards pour Meta: l'entreprise abandonne le métavers
Conflit au Moyen-Orient : le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser 2$
Rattrapage
Revue de presse
Conflit au Moyen-Orient : le prix de l'essence pourrait bientôt dépasser 2$
«On pourrait avoir un marqueur de 50 buts avec les Canadiens cette année»
Rattrapage
J'en reviens pas
«On pourrait avoir un marqueur de 50 buts avec les Canadiens cette année»
Bilan Legault : «Ce qui en ressort, c'est une grande médiocrité»
Rattrapage
Chronique politique
Bilan Legault : «Ce qui en ressort, c'est une grande médiocrité»
Entre l'attaque et la défense: «On n'a pas trouvé le bon ballant»
Rattrapage
Les Canadiens affronteront les Islanders
Entre l'attaque et la défense: «On n'a pas trouvé le bon ballant»
Printemps : «C'était une période de remise en marche»
Rattrapage
Chronique historique
Printemps : «C'était une période de remise en marche»
Projet dernière chance :«Il y a énormément d'humour dans ce film-là»
Rattrapage
Chronique culturelle
Projet dernière chance :«Il y a énormément d'humour dans ce film-là»
«Il faut bien s'habiller et arrêter de se faire peur» -Myriam Ségal
Rattrapage
Conditions météorologiques
«Il faut bien s'habiller et arrêter de se faire peur» -Myriam Ségal
«On a peur de déplaire, mais se tenir debout c'est tellement salvateur»
Rattrapage
Contestation suite à une facture élevée
«On a peur de déplaire, mais se tenir debout c'est tellement salvateur»
Les membres de BTS de retour sur scène après leur service militaire
Rattrapage
Chronique culturelle
Les membres de BTS de retour sur scène après leur service militaire
Un texto de la mairesse de Gatineau fait controverse
Rattrapage
Tour des régions
Un texto de la mairesse de Gatineau fait controverse