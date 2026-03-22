Ado décédé après avoir bu une boisson énergisante

Le député de Saint-Henri–Sainte-Anne et leader parlementaire pour Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard a déposé mercredi, à l’Assemblée nationale, une pétition, demandant à interdire la vente de boissons énergisantes caféinées aux mineurs.
Cette initiative fait suite au décès, en janvier 2024, d'un adolescent de 15 ans, qui a eu des complications cardiaques après avoir consommé ce type de produit alors qu'il prenait certains médicaments pour le TDAH.
Écoutez le débuté Guillaume Cliche-Rivard et David Miron, qui a perdu son fils Zachary, en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Zachary avait un TDAH, ce qui est presque commun chez les adolescents. La médication qui était reliée, c'était le Biphentin. Il a consommé une seule canette de boisson énergisante, c'est entré en interaction avec son médicament, puis ça a créé l'arrêt de son cœur. Sachant l'interaction des deux, on veut passer le message, puis que ces boissons ne soient pas en vente libre pour tout le monde.»