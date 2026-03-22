Ado décédé après avoir bu une boisson énergisante

Le député de Saint-Henri–Sainte-Anne et leader parlementaire pour Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard a déposé mercredi, à l’Assemblée nationale, une pétition, demandant à interdire la vente de boissons énergisantes caféinées aux mineurs.

Cette initiative fait suite au décès, en janvier 2024, d'un adolescent de 15 ans, qui a eu des complications cardiaques après avoir consommé ce type de produit alors qu'il prenait certains médicaments pour le TDAH.

Écoutez le débuté Guillaume Cliche-Rivard et David Miron, qui a perdu son fils Zachary, en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.