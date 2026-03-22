Périple de quatre mois

David Bussières et Justine Laberge, qui forment le groupe de musique Alfa Rococo, ont décidé de partir en voyage avec leurs enfants pour une durée de quatre mois.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre, qui en a discuté avec le couple, raconter le périple de la famille, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.