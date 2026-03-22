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Société
Périple de quatre mois

Alfa Rococo en voyage de famille: «On est toujours en émerveillement»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 10:21

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Alfa Rococo en voyage de famille: «On est toujours en émerveillement»
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

David Bussières et Justine Laberge, qui forment le groupe de musique Alfa Rococo, ont décidé de partir en voyage avec leurs enfants pour une durée de quatre mois. 

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre, qui en a discuté avec le couple, raconter le périple de la famille, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On a un grand sentiment de liberté, puis on est toujours en émerveillement. Mais avec des enfants qui n’ont jamais voyagé aussi loin et qui n'ont pas vécu autant de dépaysement, c'est merveilleux de regarder ça à travers leurs yeux.»

Justine Laberge

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