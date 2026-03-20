Sortie de son 5e album studio «Arirang»

Le groupe sud-coréen BTS, véritable phénomène planétaire, marque aujourd'hui son grand retour avec la sortie de son cinquième album studio, Arirang.

Après une pause forcée pour le service militaire obligatoire et des projets solos, les sept membres se réunissent pour un concert événement à Séoul devant 260 000 personnes.

L'effervescence est telle que plusieurs pays, dont le Canada, ont émis des avertissements aux voyageurs en raison de la saturation des hôtels et des transports dans la capitale coréenne.

L'album, aux sonorités mêlant K-pop, techno et rap, sera accompagné d'un documentaire sur Netflix dès le 27 mars.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, vendredi à Lagacé le matin.