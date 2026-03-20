Dégradation du métro de Montréal

Luc Ferrandez s'inquiète du déficit criant de 379 millions de dollars par an pour l'entretien du métro.

Alors qu'une station sur deux souffre d'un manque de maintenance, il rappelle que le réseau transporte quotidiennement 1,1 million de passagers, soit l'équivalent de six fois la Métropolitaine.

Il presse Québec et la Ville de conclure une entente durable pour éviter un déclin semblable au métro de New York.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, vendredi au micro de Patrick Lagacé.

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