Zielinski contre Hittler

L'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques aborde l'intensité surprenante entourant les élections municipales en France, particulièrement à Paris.

Il souligne que l'ambiance actuelle, marquée par des alliances et des trahisons de coulisses, rappelle des séries comme House of Cards ou Game of Thrones.

Le chroniqueur rapporte également une anecdote savoureuse et véridique provenant du village d'Arcis-sur-Aube, où deux candidats aux noms particulièrement évocateurs - Charles Hittler et Antoine Renault-Zielenski - s'affrontent.

Écoutez Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques décortiquer les élections municipales françaises vendredi à Lagacé le matin.

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