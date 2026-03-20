Des chiffres frappants

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle révèle des données frappantes de l’Académie de transformation numérique de l’Université Laval.

En octobre 2025, 52 % des internautes québécois affirmaient avoir utilisé l'IA générative, un bond majeur par rapport aux 33 % de l'année précédente.

Si ChatGPT domine largement le marché, l'usage de ces outils se normalise pour des tâches quotidiennes comme la planification de repas ou l'organisation familiale, malgré des inquiétudes persistantes chez 63 % des usagers concernant la sécurité des données.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle à ce sujet, vendredi, à Lagacé le matin.

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