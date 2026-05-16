Canadiens-Sabres, 6e match

Écoutez les analyses de Martin McGuire, Dany Dubé, Jérémie Rainville et le point de presse de l'entraîneur Martin S-Louis.
Les analyses
- Martin St-Louis a bien fait de retirer Jakub Dobes
- Selon Dany Dubé, plusieurs des joueurs clés des Canadiens n'ont pas connu un bon match;
- On manque de maturité pour clore la série, selon Jérémie Rainville;
- Le Tricolore n'a pas l'équipe pour jouer du hockey de rattrapage.
Le point de presse de Martin St-Louis (4:55)
- «On n'a pas joué un bon match. On a eu des petits moments, mais ils ont une bonne équipe»;
- Les Canadiens ont une fiche de 5-2 à l'étranger, les Sabres, une de 5-1. Pourquoi?;
- «On voulait le match pour les amateurs, pour nous, mais on n'a pas bien joué»
- Les joueurs des Canadiens n'étaient pas bien interconnectés;
Le point final de Dany
- «Ça ne sert à rien de chercher des explications. Ils ont mieux joué que nous. Et ce soir, il n'y a pas grand-chose qui marchait.»