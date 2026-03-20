L'ancien entraîneur Michel Bergeron partage la relation qu'il a entretenue durant 66 ans avec Rodger Brulotte, décédé à l'âge de 79 ans.
Il dit être allé voir le spécialiste du baseball les six derniers mois à l'hôpital.
Michel Bergeron témoigne de la résilience de Rodger Brulotte durant sa fin de vie, expliquant qu'il ne s'est «jamais plaint» de sa condition de santé.
Écoutez l'ex-entraîneur dans la LNH, Michel Bergeron, partager ses souvenirs au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
«Il était avec les Expos, j'étais avec les Nordiques. Il venait me voir à Québec dans les tempêtes de neige, on se lâchait jamais.»