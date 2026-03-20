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Michel Bergeron témoigne

Rodger Brulotte: «Ça fait six mois que je vais le voir à l'hôpital»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mars 2026 22:27

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Rodger Brulotte: «Ça fait six mois que je vais le voir à l'hôpital»
Michel Bergeron a «coaché» les Nordiques de Québec de 1980 à 1987 / La Presss Canadienne / Jacques Boissinot

L'ancien entraîneur Michel Bergeron partage la relation qu'il a entretenue durant 66 ans avec Rodger Brulotte, décédé à l'âge de 79 ans.

Il dit être allé voir le spécialiste du baseball les six derniers mois à l'hôpital.

Michel Bergeron témoigne de la résilience de Rodger Brulotte durant sa fin de vie, expliquant qu'il ne s'est «jamais plaint» de sa condition de santé.

Écoutez l'ex-entraîneur dans la LNH, Michel Bergeron, partager ses souvenirs au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports

«Il était avec les Expos, j'étais avec les Nordiques. Il venait me voir à Québec dans les tempêtes de neige, on se lâchait jamais.»

Michel Bergeron

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