L'ancien entraîneur Michel Bergeron partage la relation qu'il a entretenue durant 66 ans avec Rodger Brulotte, décédé à l'âge de 79 ans.

Il dit être allé voir le spécialiste du baseball les six derniers mois à l'hôpital.

Michel Bergeron témoigne de la résilience de Rodger Brulotte durant sa fin de vie, expliquant qu'il ne s'est «jamais plaint» de sa condition de santé.

Écoutez l'ex-entraîneur dans la LNH, Michel Bergeron, partager ses souvenirs au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.