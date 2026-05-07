 Aller au contenu
Canadiens-Sabres

«Il ne faut pas paniquer après un match» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
18:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 mai 2026 19:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Il ne faut pas paniquer après un match» -José Théodore
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

José Théodore n'a jamais été du genre à paniquer durant sa carrière et ce n'est pas différent comme analyste.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la série entre les Canadiens et les Sabres au micro de Mario Langlois.

Pas de panique après la défaite contre les Sabres, selon Théodore.

«On a mal commencé. On était un peu lent, on ne trouvait pas nos jambes, mais on a quand même été capables de tenir Buffalo à l'écart des buts pendant la deuxième moitié de match. C'est quand même encourageant. Puis, comme je dis tout le temps, je ne m'attendais pas que le Canadien aille à Buffalo, puis qu'il en gagne deux. S'ils peuvent diviser la série comme ils ont fait contre Tampa, on est en voiture.»

José Théodore

Les autres sujets discutés

  • La panne de Caufield: «C'est juste une question de confiance»;
  • Il cite comme exemple Vincent Lecavalier en 2004 en série;
  • Caufield devrait faire comme Ovechkin et s'appliquer à toucher le filet plutôt que de viser le tir parfait dans les coins;
  • La position de Théodore sur les défenseurs qui bloquent les tirs devant le filet: «Tu bloques ou tu ne bloques pas.Je me sentais vulnérable quand je ne voyais pas la rondelle.»
  • Les tenues vestimentaires de José Théodore;
  • La situation d'Auston Matthews avec les Maple Leafs: «Il va vouloir imiter Mitch Marner»;
  • Le marché choisi par un joueur dépend souvent de son âge.

Vous aimerez aussi

«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
Les amateurs de sports
«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
0:00
8:55
Les Canadiens «ne sont pas ébranlés» -Martin McGuire
Le Québec maintenant
Les Canadiens «ne sont pas ébranlés» -Martin McGuire
0:00
5:33
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Tout le monde s'est présenté pour jouer sauf moi» -Lane Hutson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
«Tout le monde s'est présenté pour jouer sauf moi» -Lane Hutson
«Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux» -Julien BriseBois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Lightning a été éliminé en 7 matchs
«Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux» -Julien BriseBois
«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il veut qu'ils soient réunis, vendredi
«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
«Je m'attends à plus de moi» -Cole Caufield
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Je m'attends à plus de moi» -Cole Caufield
Quel est le niveau d'énergie des joueurs des Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
Quel est le niveau d'énergie des joueurs des Canadiens?
«Le foot a cette espèce d'effet fédérateur» -Raed Hammoud
Rattrapage
Série documentaire Terrain de jeu
«Le foot a cette espèce d'effet fédérateur» -Raed Hammoud
«Pour les Canadiens, c'est un gros affrontement que je prévois» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Pour les Canadiens, c'est un gros affrontement que je prévois» -Antoine Roussel
«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les 2e et 3e troisièmes trios
«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
Le jeu à cinq contre cinq, Slaf, Cooper et Vasilevskiy
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Le jeu à cinq contre cinq, Slaf, Cooper et Vasilevskiy
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Loterie de la Ligue nationale
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
«J’ai sous-estimé la force de caractère de Dobes» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Vedette de la série contre le Lightning
«J’ai sous-estimé la force de caractère de Dobes» -José Théodore
«Les Canadiens vont faire des gains avec leur vitesse» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Les Canadiens vont faire des gains avec leur vitesse» -Dany Dubé
Une série offensive entre deux jeunes équipes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
Une série offensive entre deux jeunes équipes?
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani
Rattrapage
Sa rencontre avec Zanardi en 2002
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani