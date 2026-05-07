Canadiens-Sabres

José Théodore n'a jamais été du genre à paniquer durant sa carrière et ce n'est pas différent comme analyste.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la série entre les Canadiens et les Sabres au micro de Mario Langlois.
Pas de panique après la défaite contre les Sabres, selon Théodore.
«On a mal commencé. On était un peu lent, on ne trouvait pas nos jambes, mais on a quand même été capables de tenir Buffalo à l'écart des buts pendant la deuxième moitié de match. C'est quand même encourageant. Puis, comme je dis tout le temps, je ne m'attendais pas que le Canadien aille à Buffalo, puis qu'il en gagne deux. S'ils peuvent diviser la série comme ils ont fait contre Tampa, on est en voiture.»
Les autres sujets discutés
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