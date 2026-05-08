Match no. 2 de la série à Buffalo

Les Canadiens de Montréal tenteront de rebondir vendredi soir à Buffalo pour le deuxième match de la série face aux Sabres.
Jean-Michel Bourque souligne que le style ouvert de Buffalo pourrait favoriser le Tricolore, bien qu'il faille se méfier de la brigade défensive adverse menée par le finaliste au trophée Norris, Rasmus Dahlin.
Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.
«Le style des Sabres se prête bien aux Canadiens. C'est un style qui est ouvert, où il y a des occasions de marquer.»
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