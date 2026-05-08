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Match no. 2 de la série à Buffalo

Les Canadiens peuvent-ils freiner Rasmus Dahlin et les Sabres vendredi soir?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 06:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens peuvent-ils freiner Rasmus Dahlin et les Sabres vendredi soir?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal tenteront de rebondir vendredi soir à Buffalo pour le deuxième match de la série face aux Sabres.

Jean-Michel Bourque souligne que le style ouvert de Buffalo pourrait favoriser le Tricolore, bien qu'il faille se méfier de la brigade défensive adverse menée par le finaliste au trophée Norris, Rasmus Dahlin. 

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin

«Le style des Sabres se prête bien aux Canadiens. C'est un style qui est ouvert, où il y a des occasions de marquer.»

Jean-Michel Bourque

Autre sujet abordé: 

  • Le monde du tennis est secoué par un vent de contestation: une menace de boycott plane même sur Roland-Garros à quelques jours de son ouverture.

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