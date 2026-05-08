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Deuxième match Canadiens-Sabres

«L'équipe veut garder la tête froide» -Simon Olivier-Lorange

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 mai 2026 18:32

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«L'équipe veut garder la tête froide» -Simon Olivier-Lorange
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Pour la première fois depuis le début des séries éliminatoires, les Canadiens tirent de l'arrière, alors que les Sabres ont pris les devants 1-0 avec leur victoire de mercredi dernier.

Le mot d'ordre est clair au sein du vestiaire du Tricolore: pas question d'appuyer sur le bouton panique. L'entraineur-chef Martin St-Louis a d'ailleurs mis l'accent sur l'importance pour l'équipe de vivre dans le moment présent.

Écoutez le journaliste de La Presse, Simon Olivier-Lorange, discuter de l'atmosphère au sein du vestiaire, vendredi, au Amateurs de sports.

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