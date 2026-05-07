Les Canadiens jouant une fois de plus un vendredi soir, le premier trio de l'animateur Mario Langlois aux Amateurs de sports est présenté jeudi.

Écoutez l'animateur Mario Langlois avec les membres de son premier trio, Stéphane Waite, Tony Marinaro et Meeker Guerrier.

Le premier match Canadiens-Sabres

Tony Marinaro: «J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'émotion. Je me demandais si c'était vraiment un match de séries. On savait que ça allait être un style différent.»

Meeker Guerrier: «Les Sabres n'ont pas eu à se battre et les Canadiens étaient à plat.»

Stéphane Waite: «J'ai vécu de grosses séries quand j'étais avec les Canadiens et c'était difficile de revenir pour la prochaine série. En ce moment, contrairement à Tampa, les Canadiens ne détestent personne chez les Sabres.»

Quels changements les Canadiens pourraient-ils apporter?

Stéphane Waite: «Je ramènerais Gallagher. Hier, c'était très facile pour Lyon. «Gally» pourrait lui nuire et l'ennuyer. C'était le match le plus facile de la carrière de Lyon. Il voyait TOUS les lancers. Je veux voir Slafkovsky, Anderson, Dach se mettre devant le filet.»

Tony Marinaro: «Je crois que Gallagher pourrait déranger un gardien comme Lyon. Mais il faut une étincelle sur le deuxième trio. Je reviendrais peut-être avec un trio Demidov-Kapanen-Slafkovsky.»

Meeker Guerrier: «Si j'avais un changement d'alignement à faire: je remettrais Kapanen.»

La panne sèche de Cole Caufield

Tony Marinaro: «Caufield est tellement en baisse de confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas jouer sur un troisième trio? Il jouerait contre des troisièmes paires de défenseurs et peut-être que ça le réveillerait.»

Stéphane Waite: «Caufield est ciblé constamment. Les marqueurs de 50 buts en saison sont la première cible des défensives adverses en séries.»

Meeker Guerrier: «Si, en séries, tu marques un but en 8 matchs alors que tu en as marqué 50 en saison régulière, on peut se permettre de se poser des questions.»

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