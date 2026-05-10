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Le Rocket de Laval est éliminé

«Elle a fait mal cette élimination» -Jasmin Leroux

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 mai 2026 16:32

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Elle a fait mal cette élimination» -Jasmin Leroux
Le Rocket s'est incliné contre les Marlins. / PC/Christopher Katsarov

Le Rocket de Laval a été éliminé par les Marlies de Toronto lors des séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Écoutez Jasmin Leroux, du Réseau des sports, fait le bilan de la série du Rocket de Laval contre les Marlies de Toronto.

Les raisons de l'élimination du Rocket

  • Le manque de production des 3e et 4e trios;
  • Jared Davidson a été laissé de côté lors des deux derniers matchs;
  • Les performances moyennes du gardien Kaapo Kahkonen;
  • David Reinbacher est blessé;
  • Quels joueurs du Rocket pourraient venir aider les Canadiens?

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