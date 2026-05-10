Troisième match Canadiens-Sabres

On poursuit les analyses avant la troisième rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo.
Écoutez l'ancien joueur Denis Gauthier et Stéphane Waite poursuivre l'analyse du m«tch Canadiens-Sabres à venir avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- La maturité de la jeune équipe et la gestion émotionnelle de Martin St-Louis;
- La profondeur défensive et l’importance du gardien;
- Il manque un ou deux joueurs aux Canadiens pour gagner la coupe;
- On compare la solidité défensive du Canadien à celle des Hurricanes de la Caroline;
- Le vainqueur de la série Buffalo-Montréal va causer des ennuis aux Hurricanes en finale de l'Association de l'Est.