Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, jeudi, à Buffalo, au lendemain de leur revers contre les Sabres.

Écoutez Martin McGuire, qui était à l'entraînement du Tricolore, qui rapporte les propos des joueurs et entraîneurs au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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