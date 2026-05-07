Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, jeudi, à Buffalo, au lendemain de leur revers contre les Sabres.
Écoutez Martin McGuire, qui était à l'entraînement du Tricolore, qui rapporte les propos des joueurs et entraîneurs au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis insiste sur la résilience, l’importance du processus et la gestion des émotions, tout en soulignant la possession de la rondelle et l’ajustement tactique;
- «Ce sont deux équipes avec une ADN similaire», dit St-Louis;
- Noah Dobson estime que les Canadiens doivent avoir une meilleure présence au filet;
- «Je m'attends à plus de moi», assure Cole Caufield.