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Canadiens-Sabres

«Je m'attends à plus de moi» -Cole Caufield

par 98.5 Sports

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13:08

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 mai 2026 18:48

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Je m'attends à plus de moi» -Cole Caufield
Combat inégal entre Logan Stanley et Cole Caufield près du filet des Sabres. / Jeffrey T. Barnes

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, jeudi, à Buffalo, au lendemain de leur revers contre les Sabres.

Écoutez Martin McGuire, qui était à l'entraînement du Tricolore, qui rapporte les propos des joueurs et entraîneurs au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis insiste sur la résilience, l’importance du processus et la gestion des émotions, tout en soulignant la possession de la rondelle et l’ajustement tactique;
  • «Ce sont deux équipes avec une ADN similaire», dit St-Louis;
  • Noah Dobson estime que les Canadiens doivent avoir une meilleure présence au filet;
  • «Je m'attends à plus de moi», assure Cole Caufield.

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