Le Lightning a été éliminé en 7 matchs

Sept matchs. Sept matchs qui se sont terminés par un écart d'un but. Et c'est le Lightning de Tampa Bay qui en a inscrit un de moins que les Canadiens de Montréal.

Écoutez le directeur général Julien BriseBois faire le bilan de la série Canadiens-Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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