Le Lightning a été éliminé en 7 matchs

Sept matchs. Sept matchs qui se sont terminés par un écart d'un but. Et c'est le Lightning de Tampa Bay qui en a inscrit un de moins que les Canadiens de Montréal.
Écoutez le directeur général Julien BriseBois faire le bilan de la série Canadiens-Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Julien BriseBois admet qu'il serait de meilleure humeur s'il était actuellement à Buffalo;
- Changement de garde dans la section atlantique? Ce sont deux équipes que BriseBois voyait venir;
- Le DG admet que ça fait mal de perdre, car il a bâti une très bonne équipe qui vient de connaître deux excellentes saisons;
- «Il faut rendre crédit aux Canadiens. C'est une excellente équipe. Un bien meilleur club qu'en début de saison.»
- «Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux des matchs, notamment en début de période et en fin de rencontre.»
- L'attention est portée sur les défauts de Tampa, mais à un but de différence, on ferait le contraire...
- Le Lightning n'a jamais retrouvé sa vitesse de croisière pré-Jeux olympiques
- BriseBois assure qu'il s,agit d'une des meilleures séries de hockey qu'il n'a jamais vues.
- Victor Hedman serait peut-être revenu au jeu au deuxième tour;
- Le plafond salarial et la nécessité de se reprendre l'an prochain;
- La position de BriseBois sur le boulot de DG à Toronto;
- Est-ce que le Lightning a perdu son ADN?