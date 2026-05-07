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Le Lightning a été éliminé en 7 matchs

«Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux» -Julien BriseBois

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 mai 2026 19:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux» -Julien BriseBois
Brayden Point quelques instants après l'élimination du Lightning contre les Canadiens. / AP/Chris O'Meara

Sept matchs. Sept matchs qui se sont terminés par un écart d'un but. Et c'est le Lightning de Tampa Bay qui en a inscrit un de moins que les Canadiens de Montréal.

Écoutez le directeur général Julien BriseBois faire le bilan de la série Canadiens-Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Julien BriseBois admet qu'il serait de meilleure humeur s'il était actuellement à Buffalo;
  • Changement de garde dans la section atlantique? Ce sont deux équipes que BriseBois voyait venir;
  • Le DG admet que ça fait mal de perdre, car il a bâti une très bonne équipe qui vient de connaître deux excellentes saisons;
  • «Il faut rendre crédit aux Canadiens. C'est une excellente équipe. Un bien meilleur club qu'en début de saison.»
  • «Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux des matchs, notamment en début de période et en fin de rencontre.»
  • L'attention est portée sur les défauts de Tampa, mais à un but de différence, on ferait le contraire...
  • Le Lightning n'a jamais retrouvé sa vitesse de croisière pré-Jeux olympiques
  • BriseBois assure qu'il s,agit d'une des meilleures séries de hockey qu'il n'a jamais vues.
  • Victor Hedman serait peut-être revenu au jeu au deuxième tour;
  • Le plafond salarial et la nécessité de se reprendre l'an prochain;
  • La position de BriseBois sur le boulot de DG à Toronto;
  • Est-ce que le Lightning a perdu son ADN?

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