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Il veut qu'ils soient réunis, vendredi

«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 mai 2026 19:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4-2 contre les Sabres, mercredi, à Buffalo, et Lane Hutson était le premier à se blâmer pour le revers.

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter ce premier match et la suite des choses avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets abordés

  • Lane Hutson n'a pas besoin d'être aussi dur envers lui, pense Dubé;
  • «Le Canadien était à plat»;
  • «Le Canadien n'est pas une équipe pour jouer du hockey de rattrapage»;
  • L'analyste estime que Martin St-Louis doit modifier la composition de ses trios et de quelques duos, dont un en particulier;
  • «(Josh) Anderson joue son meilleur hockey avec (Jake) Evans»;
  • Les Canadiens n'avaient jamais tiré de l'arrière après la première période contre le Lightning.

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