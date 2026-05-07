Il veut qu'ils soient réunis, vendredi

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4-2 contre les Sabres, mercredi, à Buffalo, et Lane Hutson était le premier à se blâmer pour le revers.
Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter ce premier match et la suite des choses avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets abordés
- Lane Hutson n'a pas besoin d'être aussi dur envers lui, pense Dubé;
- «Le Canadien était à plat»;
- «Le Canadien n'est pas une équipe pour jouer du hockey de rattrapage»;
- L'analyste estime que Martin St-Louis doit modifier la composition de ses trios et de quelques duos, dont un en particulier;
- «(Josh) Anderson joue son meilleur hockey avec (Jake) Evans»;
- Les Canadiens n'avaient jamais tiré de l'arrière après la première période contre le Lightning.