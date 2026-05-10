Troisième match Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal sont de retour au Centre Bell dimanche soir pour le troisième match de la demi-finale de l'Association de l'Est contre les Sabres de Buffalo.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé partager leurs impressions sur la série au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets abordés par Martin et Dany

Martin McGuire: une autre version des Sabres est à prévoir;

Dany Dubé: les Sabres ont gagné leurs trois matchs à l’étranger jusqu'ici;

Dubé: «Quand tu perds, il y a un vide dans ton coeur»;

Dubé: Noah Dobson a un peu moins de minutes de jeu;

Dubé: «Matheson et Guhle, ce n’est pas facile de jouer contre eux»

McGuire et Dubé: l’apport de Newhook qui profite de sa vitesse, encore plus lorsque qu’alimenté par les défenseurs.