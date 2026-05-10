 Aller au contenu
Troisième match Canadiens-Sabres

«Matheson et Guhle, ce n’est pas facile de jouer contre eux» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
15:29

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 mai 2026 16:25

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Matheson et Guhle, ce n’est pas facile de jouer contre eux» -Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal sont de retour au Centre Bell dimanche soir pour le troisième match de la demi-finale de l'Association de l'Est contre les Sabres de Buffalo.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé partager leurs impressions sur la série au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets abordés par Martin et Dany

Martin McGuire: une autre version des Sabres est à prévoir;

Dany Dubé: les Sabres ont gagné leurs trois matchs à l’étranger jusqu'ici;

Dubé: «Quand tu perds, il y a un vide dans ton coeur»;

Dubé: Noah Dobson a un peu moins de minutes de jeu;

Dubé: «Matheson et Guhle, ce n’est pas facile de jouer contre eux»

McGuire et Dubé: l’apport de Newhook qui profite de sa vitesse, encore plus lorsque qu’alimenté par les défenseurs.

Vous aimerez aussi

«Les deux premiers buts ont mis les Canadiens de Montréal sur les rails»
Signé Lévesque
«Les deux premiers buts ont mis les Canadiens de Montréal sur les rails»
0:00
7:08
«Les Canadiens ont été l'équipe la plus constante» -Denis Gauthier
Les amateurs de sports
«Les Canadiens ont été l'équipe la plus constante» -Denis Gauthier
0:00
9:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Les Canadiens ont été l'équipe la plus constante» -Denis Gauthier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Troisième match Canadiens-Sabres
«Les Canadiens ont été l'équipe la plus constante» -Denis Gauthier
«Reste dans ton match» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jakub Dobes qui réplique aux adversaires
«Reste dans ton match» -Stéphane Waite
«Elle a fait mal cette élimination» -Jasmin Leroux
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Rocket de Laval est éliminé
«Elle a fait mal cette élimination» -Jasmin Leroux
«L'équipe veut garder la tête froide» -Simon Olivier-Lorange
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deuxième match Canadiens-Sabres
«L'équipe veut garder la tête froide» -Simon Olivier-Lorange
Place au deuxième affrontement entre les Canadiens et les Sabres
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deuxième match Canadiens-Sabres
Place au deuxième affrontement entre les Canadiens et les Sabres
«Je reviendrais peut-être avec un trio Demidov-Kapanen-Slafkovsky» -Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Je reviendrais peut-être avec un trio Demidov-Kapanen-Slafkovsky» -Marinaro
«Tout le monde s'est présenté pour jouer sauf moi» -Lane Hutson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
«Tout le monde s'est présenté pour jouer sauf moi» -Lane Hutson
«Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux» -Julien BriseBois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Lightning a été éliminé en 7 matchs
«Les Canadiens ont marqué les buts les plus cruciaux» -Julien BriseBois
«Il ne faut pas paniquer après un match» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Il ne faut pas paniquer après un match» -José Théodore
«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il veut qu'ils soient réunis, vendredi
«Anderson joue son meilleur hockey avec Evans» -Dany Dubé
«Je m'attends à plus de moi» -Cole Caufield
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Je m'attends à plus de moi» -Cole Caufield
Quel est le niveau d'énergie des joueurs des Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
Quel est le niveau d'énergie des joueurs des Canadiens?
«Le foot a cette espèce d'effet fédérateur» -Raed Hammoud
Rattrapage
Série documentaire Terrain de jeu
«Le foot a cette espèce d'effet fédérateur» -Raed Hammoud
«Pour les Canadiens, c'est un gros affrontement que je prévois» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Pour les Canadiens, c'est un gros affrontement que je prévois» -Antoine Roussel