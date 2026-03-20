Course à la chefferie de La CAQ

C'est samedi que se tiendra le tout premier débat dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec.

Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini faire ses prédictions concernant cet évènement, et brosser le portrait de la course, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Pour le moment, c'est la candidate Christine Fréchette qui semble en avance dans les sondages.