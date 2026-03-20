Course à la chefferie de La CAQ

C'est samedi que se tiendra le tout premier débat dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec.
Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini faire ses prédictions concernant cet évènement, et brosser le portrait de la course, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
Pour le moment, c'est la candidate Christine Fréchette qui semble en avance dans les sondages.
«C'est assez rare que les sondages soient complètement dans le champ. Mais il peut y avoir de petites variations et on peut sous-estimer certains éléments. Et les débats, ça peut quand même changer pas mal de choses. Mais si l'aiguille ne bouge pas après un premier débat, disons que ça va devenir de plus en plus difficile pour Monsieur Drainville. Le Jell-O semble assez bien pris. Mais une sortie qui fasse la différence, un contexte politique, ça peut faire la différence.»