Évènement survenu en 2024

Un jeune homme de 18 ans, quatrième suspect lié au meurtre d’un adolescent de 14 ans à Frampton, en septembre 2024, près d’un repaire des Hells Angels, a été arrêté par la Sûreté du Québec, mardi.
Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel faire état de la situation, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«On parle de chefs d’accusation d’avoir déchargé une arme à feu et d’incendie criminel. Il va être amené au poste de police de la Sûreté du Québec du côté de Mascouche et il va être interrogé. Cette histoire, c’était une image très, très forte. Un jeune de 14 ans seulement. Ce qu’on avait compris, c’est qu’il avait été recruté avec un ami, fort probablement sur les réseaux sociaux, pour aller mener cette attaque.»