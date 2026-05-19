Évènement survenu en 2024

Un jeune homme de 18 ans, quatrième suspect lié au meurtre d’un adolescent de 14 ans à Frampton, en septembre 2024, près d’un repaire des Hells Angels, a été arrêté par la Sûreté du Québec, mardi.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel faire état de la situation, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.