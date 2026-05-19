Le tunnelier utilisé pour construire le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal a officiellement débuté son forage.
Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette brosser le portrait de la situation mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Le tunnelier est assemblé, il a été livré d'Allemagne et là, il commence à avancer tranquillement en direction d'Anjou. Son rodage achève et, bientôt, il va avoir sa vitesse de croisière: 10 à 15 mètres par jour. Donc, il va arriver à Anjou en 2028.»